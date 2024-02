Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Δημόσιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων μοιράστηκε όμορφες στιγμές γύρω από την Galette des Rois (γαλλική βασιλόπιτα) και ο τυχερός της βραδιάς, κ. Ηλίας Οικονόμου, στέφθηκε βασιλιάς, σύμφωνα με το γαλλικό έθιμο. ​

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων του Συλλόγου.

Η κοπή της πίτας έγινε στον φιλόξενο χώρο του Café Petite Cerise.

Ευχαριστούμε θερμά τους φίλους του Συλλόγου που μας τίμησαν με την παρουσία τους και ευχόμαστε σε όλες και όλους ένα ευτυχισμένο 2024 γεμάτο υγεία, αγάπη και ευημερία!​

On souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024 remplie de santé, d’amour et de prospérité!