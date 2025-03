Η Capcom ανταποκρίνεται σε όλους τους κυλίνδρους τελευταία, με τολμηρά sequels (Dragon’s Dogma 2), remakes που προκαλούν δέος (Resident Evil 4) και αναγνωρισμένες συλλογές (Marvel vs. Capcom Fighting Collection). Αυτή η επιτυχία επιτρέπει στον Ιάπωνα εκδότη να φτάσει στον πλούσιο κατάλογό του και να ξεσκονίσει το Dead Rising, το αγαπημένο των θαυμαστών. Το Dead Rising Deluxe Remaster ($49,99, που ελέγχεται στο PlayStation 5 αλλά είναι διαθέσιμο και σε PC και Xbox) είναι ένα οπτικό ριμέικ από πάνω προς τα κάτω με πολλές βελτιώσεις που κάνουν το παιχνίδι πιο προσιτό στο σύγχρονο κοινό. Το αποτέλεσμα είναι ένας πολύ πιο εύκολος τίτλος από ό,τι θυμάστε, αλλά ο μοναδικός κύκλος παιχνιδιού εξακολουθεί να είναι τόσο διασκεδαστικός όσο το 2006.

Τι είναι το Dead Rising Deluxe Remaster;

Το πρώτο Dead Rising είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια όλων των εποχών. Αυτό είναι μια καυτή άποψη για κάποιους, αλλά ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές εκδόσεις του Xbox 360. Το παιχνίδι σας παγίδευσε σε ένα εμπορικό κέντρο γεμάτο απέθαντους και σας προκάλεσε να επιβιώσετε (και να σώσετε άλλους ανθρώπους) χρησιμοποιώντας εξυπνάδα και δημιουργικότητα. Με δεκάδες ζόμπι στην οθόνη ταυτόχρονα και δεκάδες όπλα στη διάθεσή σας, το Dead Rising παρουσίαζε γραφικά και διαδραστικότητα που έμοιαζαν και αισθάνονταν την επόμενη γενιά.

Το Dead Rising απολάμβανε μια χούφτα συνέχειες, καθένα από τα οποία γέρνει περαιτέρω στον παραλογισμό και τη σάτιρα που έχτισαν τα θεμέλια του αρχικού παιχνιδιού. Ωστόσο, κανένα δεν ταίριαζε με το προκλητικό gameplay του πρώτου τίτλου ή με τη γοητεία που πηγάζει από τον φωτορεπόρτερ Frank West. Εμπνευσμένο από την κλασική ταινία τρόμου Dawn of the Dead του 1978 του George A. Romero, το αυθεντικό Dead Rising απαθανάτισε την εξυπνάδα και το χιούμορ μιας ταινίας τρόμου B, ενώ σας έδωσε πολλά όπλα που σκοτώνουν ζόμπι.

Fast forward 18 χρόνια και το αρχικό Dead Rising ξαναμπαίνει στο προσκήνιο ως Dead Rising Deluxe Remaster—και φαίνεται πολύ καλύτερο. Με την ευγενική παραχώρηση του Capcom's RE Engine—ο ίδιος κινητήρας που έχει τροφοδοτήσει σχεδόν κάθε σημαντική κυκλοφορία της Capcom από το Resident Evil 7—Το Dead Rising Deluxe Remaster δίνει στο παιχνίδι μια πλήρη γραφική αναθεώρηση. Είναι μια πιο ουσιαστική ενημέρωση γραφικών από το The Last of Us Part II Remastered.

Η Capcom κατέστησε σαφές ότι το Dead Rising Deluxe Remaster είναι ένα remaster, όχι ένα remake, και αυτό είναι εμφανές από τη στιγμή που ο Frank West αγγίζει την ταράτσα του εμπορικού κέντρου Willamette Parkview. Στην πραγματικότητα, το Dead Rising Deluxe Remaster έχει περισσότερα κοινά με το Metroid Prime Remastered παρά με οποιοδήποτε από τα remakes του Resident Evil. Δηλαδή, το gameplay και, το πιο σημαντικό, ο σχεδιασμός του παιχνιδιού παραμένουν σχεδόν πανομοιότυποι με το πρωτότυπο του 2006.

Αξιοσημείωτες Αλλαγές

Μεγάλες και μικρές αλλαγές στην ποιότητα ζωής κάνουν το παιχνίδι πιο εύκολο για τους νεοφερμένους. Το πρωτότυπο χρησιμοποιούσε ένα στρώμα τριβής στο σχεδιασμό του που απαιτούσε να παίξεις σύμφωνα με τους κανόνες του. Ένα χρονικό όριο τριών ημερών, περιορισμένες αποθηκεύσεις και αποτυχίες που σας απέκλεισαν από τα στοιχεία ιστορίας σας ανάγκασαν να εξερευνήσετε το εμπορικό κέντρο για βελτιστοποιημένα playthroughs. Οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα ολοκληρώσατε το Dead Rising με την πρώτη σας κίνηση.

Το Dead Rising Deluxe Remaster αλλάζει αυτό, διευκολύνοντάς σας στον κόσμο του. Τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αυτόματη αποθήκευση που κάνουν τον θάνατο πολύ ευχάριστο και δείκτες χαρτών για ευκολότερη πλοήγηση στα εμπορικά κέντρα. Επιπλέον, μπορείτε τώρα να επιταχύνετε το χρόνο μεταξύ των περιπτώσεων (τις κύριες αποστολές) για να διατηρήσετε την ιστορία σε κίνηση. Ομοίως, τα όπλα που βρίσκετε γύρω από το εμπορικό κέντρο έχουν πλέον οπτικοποιημένες τιμές ανθεκτικότητας, ώστε να γνωρίζετε πότε πρόκειται να σπάσουν. Και ναι, μπορείτε επιτέλους να πυροβολήσετε ένα όπλο ενώ κινείστε.

Εκτός από τα γραφικά, το Survivors μπορεί να είναι η μεγαλύτερη βελτίωση. Το Survivor AI ήταν διαβόητα αδέξιο στο αρχικό παιχνίδι, καθώς οι εύθραυστοι χαρακτήρες συχνά περιπλανήθηκαν στον κίνδυνο και κολλούσαν σε αντικείμενα. Ήταν σαν ανθρώπινου μεγέθους Pikmin. Στο Dead Rising Deluxe Remaster, οι επιζώντες έχουν οπτικοποιήσει αξίες και προτιμήσεις όπλων, και μπορούν ακόμη και να εντοπίσουν αντικείμενα για τον Frank. Κρατήστε τους επιζώντες σας ασφαλείς και ευτυχισμένους και θα έρθουν σε βοήθεια του Frank.

Το Dead Rising δεν είναι ένα action-RPG, αλλά έχει στοιχεία RPG. Αυτά τα στοιχεία επιστρέφουν στο remaster. Η εμπειρία μετριέται σε Prestige Points (PP) και κερδίζετε PP σκοτώνοντας ζόμπι, σώζοντας επιζώντες και τραβώντας φωτογραφίες. Το PP σάς επιτρέπει να ανεβάσετε τον Frank για να βελτιώσετε τα στατιστικά του και να ξεκλειδώσετε νέες ικανότητες. Ο Φρανκ είναι αρκετά άχρηστος αρχικά, αλλά το ανέβασμα του επιπέδου ξεκλειδώνει δροσερές και συχνά γελοίες κινήσεις. Είναι πάντα αστείο να βλέπεις τον Φρανκ να ξεκοιλιάζει ή να μπερδεύει ένα ζόμπι. Ποτέ δεν γίνεται πολύ περίπλοκο. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το να δημιουργήσετε δέντρα δεξιοτήτων ή να αποφασίσετε τι θα ξεκλειδώσει στη συνέχεια. το παιχνίδι το χειρίζεται αυτό για εσάς, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε πλήρως στο να σκοτώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα ζόμπι.

Everything Dead Is New Again

Το παιχνίδι του Dead Rising εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από την επιβίωση ενός επικίνδυνου εμπορικού κέντρου μολυσμένου από ζόμπι, τη διάσωση επιζώντων και την αποκάλυψη του σκοτεινού μυστικού που προκάλεσε το ξέσπασμα, όλα αυτά παρακολουθώντας την ώρα. Το Dead Rising είναι τόσο παιχνίδι δράσης όσο και διαχείρισης χρόνου. Η διαδραστικότητά του μπορεί να μην εντυπωσιάζει τους παίκτες όπως το 2006, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να εξερευνήσετε.

Ωστόσο, το Dead Rising Deluxe Remaster δεν εξομαλύνει κάθε ρυτίδα στο σχεδιασμό του. Τα χειριστήρια, ενώ είναι εκσυγχρονισμένα, εξακολουθούν να αισθάνονται αδέξια, ειδικά κατά τη διάρκεια της μάχης με τους Psychopaths του παιχνιδιού (ανθρώπινοι χαρακτήρες που ενεργούν ως το αφεντικό του παιχνιδιού). Επιπλέον, οι Ψυχοπαθείς εξακολουθούν να κολλάνε πίσω από αντικείμενα ή σταματούν να κινούνται εντελώς, καθιστώντας σας εύκολο να πάτε στην πόλη με αυτά.

Τα γυρίσματα είναι εξίσου φτωχά όπως πριν. Υπάρχει μια σαφής έλλειψη βάρους ή πρόσκρουσης όταν πυροβολείτε ένα όπλο που συναγωνίζεται το άδειο gunplay στο Fallout και στο Starfield. Ομοίως, η φωτογραφία εξακολουθεί να φαίνεται σαν μια εκ των υστέρων σκέψη, παρόλο που είναι το βιοποριστικό του Frank.

Το Dead Rising μπορεί να είναι συντριπτικό και δύσκολο, ειδικά για παίκτες που παίζουν για πρώτη φορά. Αλλά η κάθαρση του να κουρεύεις ένα πλήθος ζόμπι με φυτά σε γλάστρες, πάγκο πάρκου ή καλάθι αγορών υπερτερεί των μειονεκτημάτων. Αυτά τα αντιληπτά ελαττώματα καθορίζουν επίσης το παιχνίδι. Κατά κάποιο τρόπο, το Dead Rising μου θυμίζει Monster Hunter και Dragon’s Dogma, δύο σειρές με ιστορικά πυκνό και διχαστικό gameplay που είτε αγαπάς είτε μισείς.

Dead Rising's Visual Overhaul

Ο επανασχεδιασμός και η φωνή του Frank ενέπνευσαν διαμάχες κατά την αποκάλυψη του παιχνιδιού, αλλά μου αρέσουν. Έχει το πρόσωπο του Leisure Suit Larry και τη φωνή του Ray Liotta. Μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να προχωρήσουν πέρα ​​από τον αρχικό ηθοποιό φωνής, αλλά οι αλλαγές δεν είναι ασυνεπείς, δεδομένου ότι η φωνή και η εμφάνιση του Frank ήταν ασυνεπής τα τελευταία 18 χρόνια.

Κάθε χαρακτήρας έχει πλέον εκφράσει διαλόγους και ακούγεται υπέροχο. Το σενάριο έχει αλλάξει ελάχιστα, αν όχι καθόλου, έτσι μπορείτε να είστε ήσυχοι αν ανησυχούσατε για αλλαγμένες προσωπικότητες χαρακτήρων.

Οι περισσότερες από τις άλλες αλλαγές είναι μικρές. Ένα ενημερωμένο μοντέλο χαρακτήρων αφαιρεί ένα φυλετικό στερεότυπο για το «κίτρινο πρόσωπο». Η Capcom αφαίρεσε επίσης την κατηγορία Erotic φωτογραφιών και βελτίωσε ορισμένα ρούχα NPC για να κάνει το παιχνίδι μοντέρνο. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πρόσφατο remaster ενός άλλου παιχνιδιού δράσης που σκοτώνει ζόμπι, του Lollipop Chainsaw, το οποίο διατηρεί ανέπαφο (καλώς ή κακώς) το μεγαλύτερο μέρος της αναταραχής στις αρχές του 2010.

Ωστόσο, η οπτική αναθεώρηση αποκαλύπτει αρκετά δευτερεύοντα ζητήματα. Τα μοντέλα χαρακτήρων περνούν συνεχώς τα μαλλιά και τα ρούχα, τα ζόμπι πετούν περιστασιακά μέσα από τοίχους και εικόνες χαμηλής ανάλυσης κρύβονται ανάμεσα στα στοιχεία υψηλής ανάλυσης. Το remaster υποφέρει επίσης από εμφανή αναδυόμενα γραφικά. Άσχετο, το παιχνίδι έπεφτε περιστασιακά, αν και η αυτόματη αποθήκευση με εμπόδισε να χάσω πολύ μεγάλη πρόοδο.

Ετυμηγορία: Το Dead Rising Deluxe είναι ένα πιστό Remaster

Το Dead Rising προορίζεται για επανάληψη καθώς μαθαίνετε από τα λάθη σας και βελτιστοποιείτε τις διαδρομές. Όσο περισσότερο μένετε στο παιχνίδι, τόσο πιο ενδιαφέρον γίνεται, κάτι που παραμένει αληθινό στο Dead Rising Deluxe Remaster. Οι άκρες μπορεί να έχουν ξυριστεί για το νέο κοινό, αλλά είναι σαν μια επιστροφή στο σπίτι για τους μακροχρόνιους θαυμαστές. Ας ελπίσουμε ότι οι νέοι παίκτες θα απολαύσουν τις ιδιορρυθμίες του Dead Rising και θα αποδείξουν ότι υπάρχει αρκετός χώρος στην αγορά για ένα παιχνίδι που σκοτώνει ζόμπι που δεν είναι το Resident Evil.