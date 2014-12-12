Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει ήδη ξεκινήσει. Οι μαθητές ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις αίθουσες, να ξανασυναντήσουν τους φίλους τους και να ανταλλάξουν τις καλοκαιρινές τους ιστορίες, γεμίζοντας τα διαλείμματα με ζωντάνια και γέλια.

Γράφει η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Σε όποια φάση κι αν βρίσκεστε, μια επίσκεψη στα βιβλιοπωλεία Nakas Book House σε Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα και Λάρισα θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά στη νέα σχολική χρονιά.

Εκατοντάδες σχολικές τσάντες (σακίδια και trolley) με τους αγαπημένους σας ήρωες και όλες οι νέες συλλογές των επώνυμων brand για τον παιδικό σταθμό, το προνήπιο, το νηπιαγωγείο και το σχολείο.

Επώνυμες σχολικές τσάντες για όλες τις τάξεις του δημοτικού με τους αγαπημένους σας ήρωες, KUROMI, Lilo&Stitch, PeppaPig, Sonic, Στρουμφάκια και πολλούς άλλους, σε απίθανα χρώματα και τα πιο ευφάνταστα σχέδια, σας περιμένουν για να επιλέξετε τις δικές σας. Polo, Yolo, Must, Diakakis, NoFear, Giovas, Santoro, Lego, SkipHop, Μικροί Κύριοι & Μικρός Πρίγκιπας από την Χάρτινη Πόλη.

Το πρώτο σχολικό κουδούνι είναι πάντα ξεχωριστό και το γιορτάζουμε με μια μοναδική προσφορά: με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο μια κασετίνα (τυχαία επιλογή σχεδίου), απολαμβάνετε -15% στη σχολική λίστα για αγορές άνω των 35€ με τον κωδικό 15for35 και αποκτάτε ένα personalised δωράκι αξίας 10€, όπως μεταλλική ετικέτα ή καπέλο. Μια συνδυαστική προσφορά που κάνει την αρχή της νέας σχολικής περιπέτειας πιο χαρούμενη και γεμάτη εκπλήξεις, ισχύουσα έως τις 30/09/25 ήκαι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικά είδη σε περιμένει, για να διαλέξεις όλα όσα χρειάζεσαι και να ξεκινήσεις τη νέα σχολική χρονιά οργανωμένα και δημιουργικά. Κι αν οι αγορές σας ξεπεράσουν τα 35€, κερδίζετε -15% έκπτωση στη σχολική σας λίστα!

Όλα τα σχολικά είδη θα τα βρείτε και στο νέο, ανανεωμένο, και με σύγχρονο design web- site: nakasbookhouse.gr

Οι έφηβοι των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου θα βρουν τα πιο trendy σχέδια σε σακίδια για να ξεχωρίζουν σε όλες τις δραστηριότητες.

Θα συνδυαστούν τέλεια με κασετίνες μονές, διπλές, γεμάτες, σε μονοχρωμίες, με ήρωες, σε μοντέρνα αλλά καιretro καιvintage σχέδια.

Για τους μαθητές των πρώτων τάξεων, αλλά και… τους γονείς τους θα βρείτε για το καθημερινό κολατσιό στο σχολείο ή το γραφείο φανταστικά τάπερ, παγούρια, θερμός και τσάντες φαγητού.

Για να γεμίσετε τα σακίδια και τις κασετίνες σας θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε μολύβια, απλά και μηχανικά, στυλό, γόμες και ξύστρες, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στη σχολική σας λίστα.

Τετράδια απλά, με αγαπημένους ήρωες, κλασικά, αλλά και σε διάφορα σχέδια, μεγέθη και χρώματα, ετικέτες, καλύμματα βιβλίων, αυτοκόλλητα, σελιδοδείκτες, ντοσιέ, φακέλους για τις εργασίες σας, φωτοτυπικό χαρτί και ό, τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε!

Για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες υπάρχουν πολλά και διαφορετικά μπλοκ ζωγραφικής χειροτεχνίας, χαρτόνια σε όλα τα χρώματα, κόλλες, και ψαλιδάκια. Ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, κηρομπογιές, λαδοπαστέλ, πλαστελίνες, καμβάς, παλέτες και πινέλα. Εσείς βάζετε μόνο την έμπνευση!

Οργανώνοντας τη σχολική λίστα, είναι απαραίτητη μια επίσκεψη στο αγαπημένο σου βιβλιοπωλείο Nakas Book House, το μέρος όπου οι ανάγκες κάθε μαθητή καλύπτονται με ποικιλία και ποιότητα. Από τετράδια και στυλό, μέχρι σχολικά βιβλία, φροντιστηριακά ξενόγλωσσα και σχολικά βοηθήματα, το βιβλιοπωλείο προσφέρει όλα τα απαραίτητα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς με επιτυχία. Με την εξειδικευμένη βοήθεια του προσωπικού, οι γονείς και τα παιδιά μπορούν να προμηθευτούν ό,τι χρειάζονται, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και οργανωμένη επιστροφή στα θρανία.

Είσαι φοιτητής! Ακόμη ένας λόγος να επισκεφθείς τα βιβλιοπωλεία Nakas Book House και να επωφεληθείς από τις εκπτώσεις, καθώς έχεις έκπτωση 10% σε όλα τα είδη!

Υπάρχει η δυνατότητα εξαργύρωσης επιταγών ΔΥΠΑ για όλους τους δικαιούχους.

Όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές, απίστευτες επιλογές για όλες τις ανάγκες και τα γούστα, προσωπικό πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει, εκπλήξεις, δώρα και επιλεγμένες εκπτώσεις.

Μην αμελήσετε να ρίξετε και μια ματιά στα βιβλία τους. Υπάρχουν χιλιάδες βιβλία που υπόσχονται να σας κρατήσουν φανταστική συντροφιά μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου! Αλλά και να βοηθήσουν τους μαθητές τις πρώτες ημέρες του σχολείου και στη συνέχεια να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και απαιτήσεις της τάξης τους.

Για τις ανάγκες της συγγραφής του άρθρου, επισκεφτήκαμε το βιβλιοπωλείο Nakas Book House στο εμπορικό κέντρο Fashion City στη Λάρισα.

