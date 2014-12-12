Back to School: Ο απόλυτος οδηγός για τη σχολική λίστα στο Fashion City Outlet

Η σχολική χρονιά πλησιάζει και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό: σχολική λίστα, αγορές και προετοιμασία! Για να μην χαθείτε μέσα σε άπειρες επιλογές, συγκεντρώσαμε για εσάς τα απαραίτητα προϊόντα που θα χρειαστείτε έτσι ώστε με μία μόνο βόλτα να έχετε ό,τι χρειάζεται το παιδί σας για να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά οργανωμένα και με στυλ.

Η βάση κάθε σχολικής λίστας ξεκινά από τα απαραίτητα: τετράδια και γραφική ύλη. Επιλέγοντας τετράδια σε διάφορα μεγέθη, στιλάτες κασετίνες, μαρκαδόρους και χρωματιστά μολύβια, δημιουργούμε μια σχολική τσάντα γεμάτη χρώμα και έμπνευση. Μην ξεχνάτε τα αναλώσιμα που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη: διορθωτικό, ξύστρα, και ετικέτες για οργάνωση με αγαπημένους ήρωες που δίνουν προσωπικότητα στο κάθε παιδί.

Η τσάντα είναι το πιο σημαντικό αξεσουάρ της σχολικής χρονιάς. Επιλέξτε τσάντες με εργονομικό σχεδιασμό, ανθεκτικά και πρακτικά lunch boxes, lunch bags και παγούρια, ιδανικά για υγιεινά γεύματα και ροφήματα στο διάλειμμα. Όλα όσα χρειάζεται ένα παιδί για να νιώθει χαρούμενο καθημερινά.

Η επιστροφή στα θρανία δεν αφορά αγορές μόνο για σχολικά είδη!

Αναζητήστε οικονομικά και άνετα ρούχα για το σχολείο και τις δραστηριότητες και φυσικά μη ξεχάσετε είδη οργάνωσης για το γραφείο και το δωμάτιο του παιδιού στο σπίτι.

Μην αφήσετε τη σχολική λίστα τελευταία στιγμή. Οργανώστε την από νωρίς και προμηθευτείτε όλα όσα χρειάζεστε σε super τιμές. Με τον σωστό οδηγό και τα σωστά καταστήματα, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με χαμόγελο, στυλ και πρακτικότητα!