Εκτός λειτουργίας βρίσκεται ο στεφανιογράφος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας μετά από σοβαρή βλάβη στη λυχνία του μηχανήματος

Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που κάνουν λόγω για βλάβη στο μηχάνημα στεφανιογραφίας παραθέτει τα εξής:

"Μετά από επίσκεψη τεχνικού κλιμακίου της εταιρείας Philips στις 12-08-2025, για έλεγχο του στεφανιογράφου του Π.Γ.Ν. Λάρισας, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του δεν είναι ασφαλής λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης της λυχνίας.

Κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής, κρίθηκε ότι η χρήση του στεφανιογράφου ενέχει κινδύνους και αποφασίστηκε η παύση της λειτουργίας του από 12-08-2025 και έως την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο Διευθυντής επεσήμανε ότι, κατά το διάστημα αδυναμίας λειτουργίας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, θα προκύψει ανάγκη για διακομιδή περιστατικών οξέων εμφραγμάτων προς Αιμοδυναμικά Εργαστήρια όμορων νομών.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 69229/12-08-2025 έγγραφό της, ενημέρωσε αυθημερόν το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ότι τα περιστατικά οξέων εμφραγμάτων, τα οποία δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν στο Π.Γ.Ν. Λάρισας λόγω της βλάβης του στεφανιογράφου, θα διακομίζονται είτε στο Γ.Ν. Τρικάλων είτε στο Γ.Ν. Βόλου, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των εφημερευόντων καρδιολόγων των εμπλεκομένων νοσοκομείων.

Παράλληλα, δρομολογήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες προμήθειας και αντικατάστασης της λυχνίας του στεφανιογράφου του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Π.Γ.Ν. Λάρισας."