Συνελήφθη, χθες το πρωί στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, άνδρας, διότι την 09/10-08-2025 στα Τρίκαλα, αφαίρεσε έναν χρυσό σταυρό και δύο χρυσές βέρες από Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας γυναίκας.

Μετά από αναζητήσεις ο δράστης εντοπίστηκε, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στη νόμιμη δικαιούχο τους.