Aφαίρεσε χρυσό σταυρό και βέρες από αυτοκίνητο - Μία σύλληψη στα Τρίκαλα
Αστυνομικά | 11 Αυγ 2025, 10:26
Συνελήφθη, χθες το πρωί στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, άνδρας, διότι την 09/10-08-2025 στα Τρίκαλα, αφαίρεσε έναν χρυσό σταυρό και δύο χρυσές βέρες από Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας γυναίκας.
Μετά από αναζητήσεις ο δράστης εντοπίστηκε, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στη νόμιμη δικαιούχο τους.
