Τους Καλόγηρους (Δ.Κ. Δήμου Πύλης) επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας, όπου συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καλογήρων κ. Ιωάννη Γεωργομάνο, πραγματοποίησε αυτοψία για να δει από κοντά την κατάσταση που υπάρχει στην εσωτερική οδοποιία του χωριού όσο αναφορά τις τσιμεντοστρώσεις, ένα έργο που κατασκεύασε ο Δήμος Πύλης από ιδίους πόρους, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των πολιτών προς τις οικίες τους.

Ο κ. Μαράβας έμεινε ικανοποιημένος από την συνολική κατασκευή των παραπάνω έργων.