Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 διεξάγεται στα Τρίκαλα «ο δικός σου αγώνας», το RUN GREECE ΤΡΙΚΑΛΑ.

Ο ΣΕΓΑΣ με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Τρικκαίων υλοποιεί για δεύτερη χρονιά το μεγάλο αθλητικό ραντεβού στην πόλη του Ασκληπιού και των παγκόσμιων ρεκόρ των Χρήστου Παπανικολάου και Σοφίας Σακοράφα.

Θα διεξαχθούν συνολικά 4 αγώνες: 10 χλμ., 5χλμ., παιδιών & Family Run

Οι εγγραφές υποβάλλονται online μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργηθεί για τον αγώνα ΕΔΩ στη διεύθυνση έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Το Κέντρο Εγγραφών των αγώνων RUN GREECE ΤΡΙΚΑΛΑ, από όπου όλοι/ες οι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ/ΕΣ δρομείς θα παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους, θα φιλοξενηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης» το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, τις ώρες 10.00 – 20.00.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν ως εξής

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10 ΧΛΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9:00

9:00 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5 ΧΛΜ. ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10:45

10:45 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

FAMILY RUN

(Α’, Β’ και Γ’ Τάξης Δημοτικού & ενήλικες συνοδοί)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 12:00

12:00 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΟΔ. ΟΘΩΝΟΣ(πλατεία Ρήγα Φεραίου)

ΟΔ. ΟΘΩΝΟΣ(πλατεία Ρήγα Φεραίου) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ

(Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10:30

10:30 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΟΔ. ΟΘΩΝΟΣ (πλατεία Ρήγα Φεραίου)

ΟΔ. ΟΘΩΝΟΣ (πλατεία Ρήγα Φεραίου) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης και ιατρικές συμβουλές για τους αγώνες.

