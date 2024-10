Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, η τελετή απονομής των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ουάσιγκτον στα πεδία της Κυβερνοασφάλειας (Master of Science in Cybersecurity (MSCS), της Πληροφορικής (Master of Science in Information Technology (MSIT) και της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Master of Business Administration (MBA).

Η Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης κα Κατερίνα Δημουλά - Μέρριαμ και ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Dr. Hasan Karaburk απηύθυναν χαιρετισμό διαδικτυακά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ την απονομή έκανε ο κ. Απόστολος Ηλιόπουλος, Πρύτανης της Σχολής Πληροφορικής και Αντιπρόεδρος της KDK.

Ευχόμαστε στους απόφοιτους καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες!