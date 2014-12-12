Σήμερα ξεκίνησαν οι απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης των κατολισθέντων βράχων που προκλήθηκαν από το φαινόμενο Daniel στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καστρακίου.

Χθες, ο Δήμαρχος Μετεώρων, κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος, συνοδευόμενος από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, κα Κρυσταλλία Μαντζανά, επισκέφτηκαν το χώρο προκειμένου να συντονίσουν τις διαδικασίες και να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου Μετεώρων προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η άδεια για την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών προστασίας του Ιερού Ναού. Οι εργασίες εκτελούνται με ήπια μέσα και χειρωνακτικά από τον Δήμο Μετεώρων με τη στενή επίβλεψη και καθοδήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Μετεώρων, κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος, ανέφερε:

«Η στενή συνεργασία μας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων αποφέρει σημαντικά έργα για τη διάσωση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Με συντονισμένες προσπάθειες, προστατεύουμε μνημεία που αποτελούν πολύτιμα στοιχεία της ταυτότητάς μας».

Ακόμη, παρευρέθηκαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζιώγας, ο Πρόεδρος της ΤΚ Καστρακίου Ελευθέριος Φλέτσιος, οι Τοπικοί Σύμβουλοι Χρήστος Τζουρβάκας και Σωτήριος Παπαβασιλείου, ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Ομίλου Καστρακίου Νίκος Παπούλιας και ο ιερέας πατήρ Ιωάννης Παπαϊωάννου.