Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο της αποκατάστασης του αρδευτικού δικτύου της Λίμνης Λογγά, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής του Λευτέρη Αβραμόπουλου. Πρόκειται για ένα τεχνικά δύσκολο έργο, το οποίο, ωστόσο, προχωρά με αποφασιστικότητα, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε την ορεινή περιοχή επί 20 ολόκληρα χρόνια.

Το αρδευτικό δίκτυο, που παρέμεινε ανενεργό από την ημέρα κατασκευής της λίμνης, τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία και αναμένεται να εξυπηρετήσει τα χωριά Λογγά, Γερακάρι, Κονισκό, Φλαμπουρέσι και Καλλιθέα, ενισχύοντας την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία στην περιοχή.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες ώστε το νερό να φτάνει μέχρι το Φλαμπουρέσι, ενώ τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθεί ενισχυτής πίεσης (booster), προκειμένου το νερό να καλύψει και την Καλλιθέα. Παράλληλα, κατασκευάζονται παροχές για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτροφικών μονάδων.

Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει έμπρακτα ότι, με σχέδιο και πολιτική βούληση, μπορούν να ξεπεραστούν αγκυλώσεις ετών και να ενεργοποιηθούν κρίσιμες υποδομές. Το συγκεκριμένο έργο συνιστά κομβική παρέμβαση για την αναζωογόνηση της ορεινής υπαίθρου και δημιουργεί σταθερές προϋποθέσεις ανάπτυξης για τους κατοίκους της περιοχής.