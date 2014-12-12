Aπεβίωσε ο Φώτιος Βράκας
Κηδείες | 11 Σεπ 2025, 21:20
Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή ο Φώτιος Απ. Βράκας.
Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 12– 9 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αποστόλης Βράκας και Αποστολία Τσεργούλα, Κωνσταντίνος Βράκας και Σοφία Φατλέ, Βασίλης Βράκας και Αλεξάνδρα Σταμάτη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φώτης, Φώτης, Ντίνος, Θεοδώρα, Ευαγγελία, Ραφαέλα , Κατερίνα
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 5.00 μ.μ..
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο της Λεπτοκαρυάς Τρικάλων
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Σελίμογλου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.