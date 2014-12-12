Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή ο Φώτιος Απ. Βράκας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 12– 9 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αποστόλης Βράκας και Αποστολία Τσεργούλα, Κωνσταντίνος Βράκας και Σοφία Φατλέ, Βασίλης Βράκας και Αλεξάνδρα Σταμάτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φώτης, Φώτης, Ντίνος, Θεοδώρα, Ευαγγελία, Ραφαέλα , Κατερίνα

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 5.00 μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο της Λεπτοκαρυάς Τρικάλων

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Σελίμογλου.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».