Eφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 68 ετών, ο συνταξιούχος υπάλληλος των ΕΛΤΑ Δημήτριος Θεοφ. Αναγνώστου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαργαρίτα Κλάρα – Αναγνώστου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασίλης και Πελαγία, Μαρία και Αριστείδης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Φλόγα".

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».