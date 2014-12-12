Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο συνταξιούχος έμπορος Απόστολος Βασ. Αγγελάκης.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 6 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αλίκη Αγγελάκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αρετή Αγγελάκη και Γιώργος Δουγάς, Βασίλειος Αγγελάκης και Αλεξάνδρα Κουτή

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Βασίλειος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων, το Σάββατο 6 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων, του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».