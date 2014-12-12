Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο συνταξιούχος γεωπόνος Κωνσταντίνος Μπαντέκας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντινιά Μπαντέκα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Μπαντέκας Μαρίνα Μπαντέκα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».