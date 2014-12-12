Aπεβίωσε ο συνταξιούχος γεωπόνος Κωνσταντίνος Μπαντέκας
Κηδείες | 10 Σεπ 2025, 20:51
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο συνταξιούχος γεωπόνος Κωνσταντίνος Μπαντέκας.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντινιά Μπαντέκα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Μπαντέκας Μαρίνα Μπαντέκα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
