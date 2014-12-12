Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Κωνσταντίνος Δημ. Παπαδόπουλος.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 10 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Δήμητρα Παπαδοπούλου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Παπαδόπουλος και Αργυρώ Ντάνα Βούλα Παπαδοπούλου και Αθανάσιος Παπαμιχαήλ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δήμητρα, Κωνσταντίνα, Ευαγγελία – Γεωργία, Γιάννης, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων, την Τετάρτη 10 – 9 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα της Δέσποινας Μεσιακάρη στο Ριζαριό Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».