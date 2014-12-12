Aπεβίωσε ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Κηδείες | 09 Σεπ 2025, 10:30
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Κωνσταντίνος Δημ. Παπαδόπουλος.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 10 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Δήμητρα Παπαδοπούλου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Παπαδόπουλος και Αργυρώ Ντάνα Βούλα Παπαδοπούλου και Αθανάσιος Παπαμιχαήλ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δήμητρα, Κωνσταντίνα, Ευαγγελία – Γεωργία, Γιάννης, Κωνσταντίνος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων, την Τετάρτη 10 – 9 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα της Δέσποινας Μεσιακάρη στο Ριζαριό Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».