Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο Δημοσθένης Στεργ. Κακαές

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 13 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του .

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στέργιος Κακαές και Καλλιόπη Μπίκου

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Βασιλική , Χριστίνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , το Σάββατο 13 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».