Aπεβίωσε ο Δημοσθένης Κακαές
Κηδείες | 12 Σεπ 2025, 17:30
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο Δημοσθένης Στεργ. Κακαές
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 13 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του .
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στέργιος Κακαές και Καλλιόπη Μπίκου
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Βασιλική , Χριστίνα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , το Σάββατο 13 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
