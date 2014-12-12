Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συνταξιούχος υπάλληλος του ΟΤΕ, Δημήτριος Κων. Μαργαρίτης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 24 - 8 - 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Κυριακή Μαργαρίτη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στάμη Μαργαρίτη – Καρακουλάκη, Μαριέττα Μαργαρίτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γιώργος και Ελένη, Ειρήνη και Θοδωρής, Μαρία, Θανάσης, Κυριακή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Γεώργιος και Ευαγγελία Μαργαρίτη, Αναστασία Μαργαρίτη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων , την Κυριακή 24-8-2025 και ώρα 6.00μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».