Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Γεώργιος Δημ. Κοκώνης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων .

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοις να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του .

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Κοκώνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δήμητρα Κοκώνη και Ευάγγελος Λιάνος, Ιωάννα Κοκώνη και Χρήστος Λάππας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χριστίνα και Αναστάσης, Γιώργος, Εκτορας, Αλέξανδρος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 10.30π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Λεπτοκαρυάς.

Ο καφές θα προσφερθεί στο Καταφύγιο.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».