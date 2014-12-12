Aπεβίωσε ο Γεώργιος Κοκώνης
Κηδείες | 20 Αυγ 2025, 11:45
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Γεώργιος Δημ. Κοκώνης.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων .
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοις να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του .
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Κοκώνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δήμητρα Κοκώνη και Ευάγγελος Λιάνος, Ιωάννα Κοκώνη και Χρήστος Λάππας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χριστίνα και Αναστάσης, Γιώργος, Εκτορας, Αλέξανδρος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 10.30π.μ.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Λεπτοκαρυάς.
Ο καφές θα προσφερθεί στο Καταφύγιο.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
