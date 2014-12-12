Aπεβίωσε ο Αθανάσιος Ντόντης
Κηδείες | 29 Αυγ 2025, 12:14
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Αθανάσιος Δημ. Ντόντης.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 30 – 8 – 2025 και ώρα 10.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Ντόντη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Ντόντης και Χριστίνα Μπουραζάνα, Γεώργιος Ντόντης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαρία – Λουΐζα, Βασιλική
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, το Σάββατο 30 – 8 – 2025 και ώρα 9.30π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
