Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Αθανάσιος Δημ. Ντόντης.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 30 – 8 – 2025 και ώρα 10.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Ντόντη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Ντόντης και Χριστίνα Μπουραζάνα, Γεώργιος Ντόντης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαρία – Λουΐζα, Βασιλική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, το Σάββατο 30 – 8 – 2025 και ώρα 9.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».