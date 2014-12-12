Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Σταυρούλα Νικ. Τάσιου – Φούτσου.

H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 7.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων .

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασίλειος και Συλβάνα Τάσιου, Φανή Τάσιου και Ιωάννης Πρίφτης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νίκος και Σαρλότ, Λυδία, Βασιλική, Σταμάτης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , την Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».