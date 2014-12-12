Aπεβίωσε η Ευαγγελία Σταμούλη
Κηδείες | 08 Σεπ 2025, 12:18
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η Ευαγγελία Κ. Σταμούλη.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 9 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντίνος Σταμούλης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρυσούλα Σταμούλη και Γιάννης Τσαγγαρίδης, Αντώνης Σταμούλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικόλαος, Κωνσταντίνος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων, την Τρίτη 9 – 9 – 2025 και ώρα 11.00π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
