Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η Ευαγγελία Κ. Σταμούλη.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 9 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντίνος Σταμούλης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρυσούλα Σταμούλη και Γιάννης Τσαγγαρίδης, Αντώνης Σταμούλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικόλαος, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων, την Τρίτη 9 – 9 – 2025 και ώρα 11.00π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».