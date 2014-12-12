Aπεβίωσε η Ελένη Κελεπούρη
Κηδείες | 06 Σεπ 2025, 12:24
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Ελένη Βασ. Κελεπούρη, το γένος Λαφαζάνη.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αικατερίνη Κελεπούρη και Εύδωρος Ποτήρης, Γεωργία Κελεπούρη και Σωκράτης Πάντος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ειρήνη και Γρηγόρης, Ελένη, Νικόλαος – Στέφανος, Ηλιάνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
