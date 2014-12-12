Aπεβίωσε η Ελένη Καρακίτσιου
Κηδείες | 27 Αυγ 2025, 10:26
Eφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών, η Ελένη Γ. Καρακίτσιου.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 27 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Καρακίτσιος & Γρηγορία Φαφουτοπούλου, Μάχη Καρακίτσιου
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Γιώργος Καρακίτσιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων, την Τετάρτη 27 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
