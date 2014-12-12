Eφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών, η Ελένη Γ. Καρακίτσιου.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 27 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Καρακίτσιος & Γρηγορία Φαφουτοπούλου, Μάχη Καρακίτσιου

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Γιώργος Καρακίτσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων, την Τετάρτη 27 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».