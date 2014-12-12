Aπεβίωσε η Ειρήνη Μπαούση
Κηδείες | 18 Αυγ 2025, 17:03
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ειρήνη Ευαγ. Μπαούση
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων .
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Άρης Μπαούσης & ΄Ελενα Μπακάλη, Θανάσης Μπαούσης & Σούλα Αναγνωστοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λάμπρος , Αποστόλης , Βαγγέλης , Δημήτρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , τη Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
