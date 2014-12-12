Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ειρήνη Ευαγ. Μπαούση

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων .

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Άρης Μπαούσης & ΄Ελενα Μπακάλη, Θανάσης Μπαούσης & Σούλα Αναγνωστοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λάμπρος , Αποστόλης , Βαγγέλης , Δημήτρης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , τη Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».