Aπεβίωσε η Βησσαρία Καραούλα
Κηδείες | 17 Σεπ 2025, 12:49
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών η Βησσαρία Δημ. Καραούλα.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 18 – 9 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Δημήτριος Καραούλας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος Καραούλας, Νικόλαος Καραούλας και Μαρία Καρατζούλη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βησσαρία, Βασιλική – Χριστίνα, Δημήτριος, Γεώργιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας, την Πέμπτη 18 – 9 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
