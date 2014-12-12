Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών η Βησσαρία Δημ. Καραούλα.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 18 – 9 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Δημήτριος Καραούλας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος Καραούλας, Νικόλαος Καραούλας και Μαρία Καρατζούλη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βησσαρία, Βασιλική – Χριστίνα, Δημήτριος, Γεώργιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας, την Πέμπτη 18 – 9 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».