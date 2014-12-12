Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Βασιλική Ευθ. Χύτου.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία Χύτου και Γιώργος Γούλας, Ελένη Κυριάκου, Δάφνη Χύτου και Δημήτρης Ζιώζιας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Φανή και Αλέκος, Βασιλική, Γιάννης, Βασιλική, Ευθυμία, Νικόλας

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού , την Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».