Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η Αννα Απ. Μπουρνάζου.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δήμητρα Μπουρνάζου και Γεώργιος Ανδριόπουλος, Αντιγόνη Μπουρνάζου και Αναστάσιος Ντέλκος, Αθανασία Μπουρνάζου, Ειρήνη Μπουρνάζου και Φώτης Τουραλιάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Σάκης, Αποστόλης, Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος, Οδυσσέας, Ειριάννα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας, την Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Παναγιώτου".