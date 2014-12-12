Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Αγγελική Γ. Χαμψά.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία Χαμψά και Γεώργιος Χρυσόμαλλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικόλαος, Καλλιόπη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης, την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».