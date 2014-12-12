Το καθιερωμένο ετήσιο παζαράκι της Φαρκαδόνας επιστρέφει και φέτος, ανοίγοντας τις πύλες του σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου έως και την Κυριακή 24 Αυγούστου.

Πρόκειται για έναν θεσμό με μακρά ιστορία, που κάθε χρόνο προσελκύει πλήθος επισκεπτών από τη Φαρκαδόνα και την ευρύτερη περιοχή.

Το παζαράκι συνδυάζει την εμπορική δραστηριότητα με τη ζεστασιά της τοπικής παράδοσης, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους πάγκους, να ψωνίσουν, να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα και να περάσουν όμορφες στιγμές.

Πέρα από την αγοραστική εμπειρία, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης για φίλους, οικογένειες και κατοίκους, που βρίσκουν την ευκαιρία να βρεθούν, να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν μέσα σε ένα φιλόξενο και γνώριμο περιβάλλον.

