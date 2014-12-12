Aιφνίδιος θάνατος 50χρονου στα Τρίκαλα
Τρίκαλα | 27 Αυγ 2025, 09:18
Ενας 50χρονος Τρικαλινός έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, το μεσημέρι της Τρίτης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τους οικείους του.
Πρόκειται για τον Αχιλλέα Παπαδημητρίου ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία.
Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς κατέληξε.
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 27/8/2025 και ώρα 18:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.
