Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συναυλία « Portaikos River-Fest» που οργάνωσε ο Α.Ο. ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ, υπό την αιγίδα του Δήμου Πύλης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την Τρίτη 19 Αυγούστου στις 21..00 στο Δημοτικό Γήπεδο Πύλης (ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ).

Το μουσικό συγκρότημα αποτελούσαν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες Κωνσταντής Πιτσιόλης, Αλέξανδρος Κτιστάκης και Γιάννης Αγγελάκας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού Έργων-Αυτεπιστασίας –Ηλεκτρισμού και Παιδικών Χαρών κ. Παναγιώτης Τσόλας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύλης κ. Αλέξανδρος Τζιουβάρας, ο Επ/λής της Αντ/σης του Δήμου Πύλης κ. Θεόδωρος Χήρας και πολλοί δημοτικοί Σύμβουλοι.