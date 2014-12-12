464.000 ευρώ στους δήμους των Τρικάλων για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας
Τρίκαλα | 22 Αυγ 2025, 09:55
Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κατανομή συνολικού ποσού ύψους 37.216.088 ευρώ προς τους δήμους της χώρας.
Η χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της περιοχής, για το διδακτικό έτος 2025-2026 και έως τον Δεκέμβριο του 2025.
(*) Στους 4 δήμους του νομού Τρικάλων κατανέμεται συνολικό ποσό 464.128 ευρώ.
Αναλυτικά:
Μετεώρων 59.584
Πύλης 43.120
Τρικκαίων 319.872
Φαρκαδόνας 41.552
trikalaenimerosi.gr
