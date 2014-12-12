Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κατανομή συνολικού ποσού ύψους 37.216.088 ευρώ προς τους δήμους της χώρας.

Η χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της περιοχής, για το διδακτικό έτος 2025-2026 και έως τον Δεκέμβριο του 2025.

(*) Στους 4 δήμους του νομού Τρικάλων κατανέμεται συνολικό ποσό 464.128 ευρώ.

Αναλυτικά:

Μετεώρων 59.584

Πύλης 43.120

Τρικκαίων 319.872

Φαρκαδόνας 41.552

trikalaenimerosi.gr