Την τελευταία εβδομάδα, οκτώ νέες υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο για τις τράπεζες, με κατεπείγοντα ειδοποιητήρια που διατάσσουν τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων.

Και αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην τρίτη υπόθεση που ερευνούν οι Αρχές, στο στόχαστρο βρίσκεται 48χρονη κάτοικος Καισαριανής, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να αποκόμισε παράνομα 45.949,51 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζοντας ψευδείς δηλώσεις και ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων σε δύο διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Οπως προκύπτει από την έκθεση ανάλυσης, η γυναίκα υπέβαλε για τα έτη 2022 και 2023 δύο Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), δηλώνοντας ότι μίσθωνε συνολικά 15 αγροτεμάχια: ορισμένα από ιδιώτη στα Τρίκαλα και τα υπόλοιπα από την Ιερά Μονή στον Νομό Αρκαδίας.

Με βάση τις δηλώσεις της, εισέπραξε ενισχύσεις ύψους 45.949,51 ευρώ για καλλιέργειες που ουδέποτε, σύμφωνα με τα ευρήματα, αποδείχθηκε ότι πραγματοποίησε. Ο διασταυρωτικός έλεγχος του 2025 από την περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία αποκάλυψε ότι, παρά την έγγραφη ειδοποίηση, η ίδια δεν προσκόμισε κανένα μισθωτήριο ή άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει τη χρήση των αγροτεμαχίων. Ως αποτέλεσμα, κρίθηκε απορριπτέο το σύνολο των εκτάσεων που είχε δηλώσει.

