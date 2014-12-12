Η 27η Σεπτεμβρίου 2004 χαράχτηκε ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη της χώρας, ως μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των ελληνικών δρόμων.

Στο διαβόητο «Πέταλο του Μαλιακού», στα Καμένα Βούρλα, η άσφαλτος βάφτηκε με το αίμα 7 ανήλικων παιδιών.

Ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, που μετέφερε 37 μαθητές και τέσσερις καθηγητές από το Λύκειο Φαρκαδόνας, είχε ξεκινήσει για ένα ταξίδι χαράς και εμπειρίας. Προορισμός τους ήταν η Αθήνα, όπου θα παρακολουθούσαν από κοντά αγωνίσματα των Παραολυμπιακών Αγώνων. Η μοίρα τους επιφύλασσε το πιο σκληρό χτύπημα.

Το λεωφορείο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μια νταλίκα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που επτά μαθητές, όλοι ηλικίας 15 ετών, άφησαν ακαριαία την τελευταία τους πνοή. Ο αριθμός των τραυματιών ήταν επίσης μεγάλος, ενώ οι εικόνες που ακολούθησαν βύθισαν στο πένθος ολόκληρη τη χώρα.

Η τραγωδία προκάλεσε αμέσως αλυσιδωτές αντιδράσεις. Το καλλιτεχνικό μέρος της Τελετής Λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων ματαιώθηκε ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη των παιδιών. Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έδωσε εντολή να κινηθούν με ταχύτητα οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες.

Το δυστύχημα στον Μαλιακό δεν ήταν το πρώτο, ούτε το τελευταίο, που αποκάλυψε τις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού οδικού δικτύου και τις θανατηφόρες συνέπειες της οδηγικής απροσεξίας και της έλλειψης υποδομών. Η υπόθεση άνοιξε ξανά τη δημόσια συζήτηση για την οδική ασφάλεια, τις ευθύνες των επαγγελματιών οδηγών και την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δρόμων.

