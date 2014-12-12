Και για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δράσεις ο Μύλος των Ξωτικών απευθύνεται στους φορείς, τους συλλόγους, τα σωματεία, τους πολίτες.

Ο 14ος Μύλος των Ξωτικών ξεκινά στις 21 Νοεμβρίου 2025 και θα φιλοξενήσει δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην κεντρική σκηνή του Μύλου.

Η ένταξη στο πρόγραμμα εκδηλώσεων, οι χορωδίες, τα χορευτικά, οι ιδέες για νέα δράση, οι προτάσεις, αφορούν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες/τριες του μεγαλύτερου χριστουγεννιάτικου πάρκου της χώρας.

Είτε επιθυμείτε να μετάσχετε στις Γιορτές Παράδοσης είτε να παρουσιάσετε κάποια ιδέα είτε να μετάσχετε με κάποια δράση, ο Μύλος των Ξωτικών σας περιμένει.

Κάθε ιδέα και πρόταση, κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα εκδηλώσεων, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα καταθέσουν ως προτάσεις και ιδέες στην οργανωτική επιτροπή, προκειμένου να αξιολογηθούν.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή: στην ιστοσελίδα του Μύλου των Ξωτικών https://milosxotikon.gr/soon/ υπάρχει σχετική φόρμα ενδιαφέροντος, την οποία συμπληρώνει όποιος/α επιθυμεί.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

