Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα υλοποιήσει ένα σύνθετο στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού στην Πολιτική Προστασία, το οποίο θα της επιτρέψει να αναβαθμίσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προ το σύνολο των πολιτών. Η Πλατφόρμα Ψηφιοποίησης Διαδικασιών και Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των Δήμων της Θεσσαλίας.

Κύριος άξονας του συγκεκριμένου σχεδίου αποτελεί η υλοποίηση των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω μιας εμβληματικής δράσης, η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των τεχνολογιών πληροφορικής και συστημάτων που χρησιμοποιεί, με τους πολίτες να έχουν ενεργό ρόλο.

Δημ. Κουρέτας

«Σε ένα περιβάλλον απρόβλεπτο με σύνθετες προκλήσεις, οφείλουμε να ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα και είναι γνωστό ότι το βάρος μας το δίνουμε στην Πολιτική Προστασία. Θέλουμε όμως απλοποιημένες και προσβάσιμες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, που πρέπει να είναι οδηγός των αποφάσεων και των πράξεών μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας που υπέγραψε την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

«Επιμένουμε στα έργα ανθεκτικότητας της Θεσσαλίας αλλά η βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας εναπόκειται και στην ικανότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων να αντιδρούν σε κρίσεις, να ενημερώνουν και να ενημερώνονται άμεσα. Όλα τα εργαλεία που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία είναι από εμάς αξιοποιήσιμα και δεν μένει τίποτα στην τύχη, γιατί τελικοί αποδέκτες είναι οι πολίτες.», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

Ευθ. Προβίδας

Η υλοποίηση της πλατφόρμας θα γίνει με τη χρήση ανοικτού λογισμικού και τεχνικές RESTful API με σκοπό την διαφάνεια, μείωση του κόστους, εύκολη ενσωμάτωση με τρίτες εφαρμογές και δυνατότητα επεκτασιμότητας και υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ευθύμιος Προβίδας, ο οποίος επεσήμανε πως το έργο θα υποστηρίζει ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες WCAG και θα συμβάλλει στη μείωση εκπομπών άνθρακα.

Το έργο θα υλοποιηθεί από ομάδα επιστημόνων Πληροφορικής και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και στοχεύει στη μείωση του χρόνου απόκρισης σε καταστροφές, στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ υπηρεσιών, στη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων, στη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα ενεργειών.

Στα οφέλη περιλαμβάνονται η ταχύτερη εξυπηρέτηση με μείωση των χρόνων απόκρισης, στη διαφάνεια με παρακολούθηση των αιτημάτων σε πραγματικό χρόνο, στην οικονομία με μείωση των λειτουργικών εξόδων, στην καινοτομία, καθώς ενισχύονται οι συνεργασίες και οι εξωτερικές συνεισφορές.

Τι είναι η νέα Πλατφόρμα Ψηφιοποίησης Διαδικασιών και Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας

Στα πλαίσια της χρηματοδότησης του έργου θα αναπτυχθεί νέο λογισμικό που απαιτείται από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την Πολιτική Προστασία και δεν είναι διαθέσιμο σήμερα στο ελληνικό περιβάλλον.

Ειδικότερα θα αναπτυχθεί και παραδοθεί Πλατφόρμα Ψηφιοποίησης Διαδικασιών και Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας για την υποστήριξη, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία.

Η πλατφόρμα θα παρέχει εργαλεία και δυνατότητες που ενισχύουν την ετοιμότητα, την απόκριση και την αποκατάσταση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιές, καταρρακτώδεις βροχές και ποταμοχειμμάρους. Με τη δυνατότητα ταχείας υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων από τους πολίτες, οι αρμόδιοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να ενημερώνεται άμεσα για περιστατικά και να δρομολογούν τους κατάλληλους πόρους γρήγορα και αποτελεσματικά.

Επιπλέον, η πλατφόρμα θα επιτρέπει την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων και την καλύτερη διαχείριση κρίσεων. Η δυνατότητα καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων θα βοηθά στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και στη βελτίωση της στρατηγικής πρόληψης και αποκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στους πολίτες και στις υποδομές.

Ο προϋπολογισμός και το ύψος της χρηματοδότησης του έργου ανέρχεται σε 198.372 ευρώ.