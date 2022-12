Μια ανάσα από το τραπέζι των Χριστουγέννων και είναι βέβαιο ότι κατακλυζόμαστε από ιδέες και σκέψεις σχετικά με τις δημιουργίες που θα πρωταγωνιστήσουν στο γιορτινό γεύμα ή δείπνο. Στο κλασικό δίλημμα των ημερών χοιρινό ή γαλοπούλα πολλοί είναι εκείνοι που θα προτιμήσουν το κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο κρέας της παραδοσιακής κουζίνας. Όχι άδικα, αφού είτε μαγειρεμένο με πρασοσέλινο στην κατσαρόλα είτε ψητό στο φούρνο και στη γάστρα βγαίνει «λουκούμι».

Συνταγή για χοιρινό στο φούρνο με μέλι

Χοιρινό-μούρλια αρκεί να μπει στη μαρινάδα αποβραδίς, ώστε να πάρει όλα τα αρώματα. Το βάζετε στο ταψί, το νοστιμίζετε με ένα μείγμα μουστάρδας, μελιού, σόγιας σος και θυμαριού κι αφού ψηθεί, το περνάτε για λίγο από το γκριλ για να δημιουργηθεί μια λαχταριστή, τραγανή πέτσα.

Εκτέλεση

Το αφήνετε στη μαρινάδα αποβραδίς, το βάζετε στο ταψί, το νοστιμίζετε με ένα μείγμα μουστάρδας, μελιού, σόγιας σος και θυμαριού κι αφού ψηθεί, το περνάτε για λίγο από το γκριλ για να δημιουργηθεί μια λαχταριστή, τραγανή πέτσα. Προτιμήστε να αλατίσετε το κρέας ανάλογα με τη γεύση σας αφού το σερβίρετε, γιατί είναι ήδη μαριναρισμένο στο υγρό μείγμα με αλάτι και έχει ψηθεί με τη σόγια. Για να το ετοιμάσετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Πριν μαγειρέψετε το κρέας βάλτε σε ένα μπολ 4 λίτρα νερό, 50 γρ. αλάτι και 100 γρ. ζάχαρη. Ανακατέψτε για να διαλυθούν η ζάχαρη και το αλάτι και βάλτε στη μαρινάδα το κομμάτι του κρέατος. Αφήστε το στο ψυγείο για 8 ώρες.

Μετά βγάλτε το από τη μαρινάδα και ξεπλύνετέ το. Σκουπίστε το και βάλτε το στο ταψί.

Ανακατέψτε σε ένα μπολ τη μουστάρδα, τη σόγια σος, το ελαιόλαδο, το θυμάρι ψιλοκομμένο και 1 κουταλιά μέλι. Αλείψτε το κρέας με αυτό το μείγμα.

Ρίξτε στο ταψί το κρασί και σκεπάστε με αλουμινόχαρτο. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC για 1,5 ώρα.

Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και αλείψτε το κρέας με τις υπόλοιπες δύο κουταλιές μέλι.

Ξαναβάλτε το κρέας στο φούρνο και ψήστε στο γκριλ για λίγα λεπτά μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

Κόψτε το χοιρινό σε φέτες και σερβίρετε με τη γαρνιτούρα της προτίμησής σας.

Συνταγή για χριστουγεννιάτικο ψητό χοιρινό

Για τη συνταγή αυτή θα χρειαστείτε ένα κομμάτι κρέατος, όπως η χοιρινή κόντρα ή η πανσέτα ή το χοιρινό μπούτι. Το κρέας θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε μεγάλη φέτα (ζητήστε από τον κρεοπώλη να το ανοίξει) για να μπορέσετε να απλώσετε τα υλικά της γέμισης και να το τυλίξετε ρολό.

Παραδοσιακά δεμένο με την ημέρα των Χριστουγέννων, το χοιρινό δίνει δυναμικό «παρών» στα οικογενειακά και φιλικά τραπέζια της γιορτής. Για τη συνταγή αυτή θα χρειαστείτε ένα κομμάτι κρέατος όπως η χοιρινή κόντρα ή πανσέτα ή χοιρινό μπούτι. Το κρέας θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε μια μεγάλη φέτα (ζητήστε από τον κρεοπώλη να το ανοίξει) για να μπορέσετε να απλώσετε τα υλικά της γέμισης και να το τυλίξετε ρολό.

Ξεκινήστε την προετοιμασία από το προηγούμενο βράδυ με το μαρινάρισμα του κρέατος. Διαλύστε τη ζάχαρη και το αλάτι στο νερό, βάλτε το χοιρινό στη μαρινάδα και αφήστε το στο ψυγείο για 8-12 ώρες. Πριν το μαγειρέψετε, στραγγίστε το και ακουμπήστε το στον πάγκο εργασίας. Αν έχει πέτσα, αυτή θα πρέπει να είναι από την κάτω πλευρά. Αλείψτε το με ελαιόλαδο, απλώστε κατά μήκος της μιας πλευράς στο κέντρο το σκόρδο και το μαραθόσπορο, τα φυλλαράκια από το δεντρολίβανο, το θυμάρι και τυλίξτε το ρολό. Στερεώστε το με σπάγκο μαγειρικής ή με ένα διχτάκι.

Βάλτε το στο ταψί, ρίξτε το κρασί και 250 ml νερό. Προθερμάνετε το φούρνο στους 250ο C, βάλτε το ταψί με το κρέας και αφήστε το για 15 λεπτά. Χαμηλώστε μετά τη θερμοκρασία στους 180ο C και ψήστε το για 1 ½ ώρα, μέχρι η εσωτερική θερμοκρασία να φτάσει τους 70ο C.

Βγάλτε το από το φούρνο και αφήστε το να σταθεί για 10 λεπτά πριν το κόψετε. Στραγγίστε τη σάλτσα που έμεινε στο ταψί και βάλτε τη σε μια μικρή κατσαρόλα. Βράστε τη σάλτσα για λίγα λεπτά μέχρι να μείνει σχεδόν ένα φλιτζάνι (250 ml). Ανακατέψτε το κορνφλάουρ με 2-3 κουταλιές νερό και ρίξτε το στη σάλτσα. Αφήστε 1-2 λεπτά στη φωτιά μέχρι να δέσει και κατεβάστε την κατσαρόλα από το μάτι της κουζίνας. Κόψτε το χοιρινό σε φέτες και σερβίρετε με τη σάλτσα και με τη γαρνιτούρα της επιλογής σας.

Συνταγή για ψητό χοιρινό σε φύλλα λεμονιάς

Τα φύλλα της λεμονιάς δίνουν φίνο άρωμα στο χοιρινό, που θυμίζει το κρητικό καπρικό. Σιγοψημένο, τρυφερό, με την πετσούλα του τραγανή και τις πατάτες του μελωμένες, είναι απλά εξαιρετικό. Μπορούμε κάλλιστα να το συνοδέψουμε και με λαχανικά ή ψητά κυδώνια ή ψητά κάστανα.

Παρότι η γαλοπούλα έχει κερδίσει έδαφος, το χοιρινό έχει πάντα ξεχωριστή θέση στο ελληνικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Δεμένο άλλοτε με τα χοιροσφάγια, που προίκιζαν αυτόν τον καιρό τα σπίτια με κρέας, λουκάνικα, πηχτή, τσιγαρίδες κι όχι μόνο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παραδοσιακής μαγειρικής των γιορτών. Σ’ αυτήν την συνταγή, τα φύλλα της λεμονιάς του δίνουν ένα φίνο άρωμα, που θυμίζει το κρητικό καπρικό. Σιγοψημένο, τρυφερό, με την πετσούλα του τραγανή και τις πατάτες του μελωμένες, είναι απλά εξαιρετικό. Μπορούμε κάλλιστα να το συνοδέψουμε και με λαχανικά ή ψητά κυδώνια ή ψητά κάστανα. Για να το φτιάξουμε, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Ετοιμάζουμε τη μαρινάδα, χτυπώντας στο μπλέντερ το μισό μέλι, τη μουστάρδα, τον μαραθόσπορο, το κύμινο, το αλάτι και το πιπέρι.

Με ένα κοφτερό μαχαίρι χαράζουμε το χοιρινό από τη μεριά του δέρματος, σχηματίζοντας μικρούς ρόμβους. Το αλατοπιπερώνουμε και το αλείφουμε ομοιόμορφα με τη μαρινάδα. Το τυλίγουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και το ψήνουμε στον φούρνο, για 2 ώρες, στους 140 °C.

Ταυτόχρονα βράζουμε τις πατάτες με τη φλούδα τους, αφού τις έχουμε πλύνει πολύ καλά. Μόλις μαλακώσουν λίγο, τις βγάζουμε και τις προσθέτουμε στο ταψί με το κρέας, αφού πρώτα το βγάλουμε από το περιτύλιγμά του. Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, το θυμάρι και το σκόρδο. Αλατοπιπερώνουμε.

Ανασηκώνουμε το κρέας και τοποθετούμε από κάτω τα φύλλα λεμονιάς. Λιώνουμε τη ζάχαρη με το υπόλοιπο μέλι και την αλείφουμε πάνω στο κρέας. Συνεχίζουμε το ψήσιμο, σε πολύ δυνατό φούρνο, για 15-20 λεπτά, για να ψηθούν όλα μαζί και να πάρουν ωραίο χρώμα.

Σερβίρουμε το χοιρινό κομμένο σε λεπτές φέτες και το γαρνίρουμε με τις πατάτες.

Συνταγή για χοιρινό στη γάστρα με πατάτες, πιπεριές Φλωρίνης και μπαχαρικά

Γιορτινό χοιρινό στη γάστρα με πατάτες, η χαρά των καλοφαγάδων. Η συνταγή αυτή γίνεται και με μπούτι και με κότσι, ενώ το κρέας νοστιμίζεται με μια σάλτσα φτιαγμένη με 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού, 1 κουταλιά της σούπας μέλι και 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο.

Υλικά Συνταγής

2 κότσια χοιρινά ή ένα μπούτι χοιρινό χωρίς κόκκαλο γύρω στο 1,5 κιλό

4 κρεμμύδια ξερά, κομμένα σε φέτες

200 ml λευκό καρασί, μέσα στο οποίο έχουμε βάλει και 1 κουταλιά της σούπας λικέρ πορτοκαλιού

200 ml ζωμός λαχανικών έτοιμος ή σπιτικός

4 σκελίδες σκόρδο κομμένες στην μέση (προαιρετικά)

4 φύλα δάφνης

2 ξυλάκια κανέλας

8 καρφάκια γαρίφαλου (προαιρετικά)

φλούδα από ένα λεμόνι

1 κουταλιά της σούπας κορν-φλάουρ

1 πιπεριά Φλωρίνης

αλάτι, πιπέρι

Για τη σάλτσα

3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα

2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού

1 κουταλιά της σούπας μέλι

4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Μαρινάρετε το κρέας (μπούτι ή κότσια) μια μέρα πριν το ψήσετε με τον τρόπο που περιγράφεται στο τέλος της συνταγής. Την επόμενη προθερμαίνετε τον φούρνο στους 200° C, ξεπλένετε το κρέας και το σκουπίζετε.

Στρώνετε σε γάστρα με καπάκι τα κρεμμύδια και τις πατάτες και τοποθετείτε το κρέας. Προσθέτετε, τις κανέλες, τα δαφνόφυλλα και τη φλούδα λεμονιού. Με ένα μαχαίρι ανοίγετε μικρές σχισμές στο χοιρινό ώστε να μπει μέσα από ένα γαρίφαλο ή μισή σκελίδα σκόρδου και κατόπιν περιχύνετε με το κρασί και τον ζωμό.

Ανακατεύετε καλά όλα τα υλικά της σάλτσας και με ένα πινέλο αλείφετε το κρέας. Ρίχνετε το υπόλοιπο στις πατάτες και τα κρεμμύδια και ανακατεύετε. Αλατοπιπερώνετε.

Τοποθετείτε το φαγητό στον φούρνο στη χαμηλότερη θέση της σχάρας και ψήνετε για 30'. Στη συνέχεια χαμηλώνετε τον φούρνο στους 170° C και ψήνετε για άλλες δυόμισι ώρες.

Μόλις το φαγητό ψηθεί, το βγάζετε από τον φούρνο και μεταφέρετε το κρέας σε μια πιατέλα μέχρι να πάρετε την σάλτσα του. Πετάτε τις κανέλες και τις δάφνες και σουρώνετε την σάλτσα που έχει απομείνει στη γάστρα σε ένα κατσαρολάκι. Κρατάτε μόνο το ζουμί. Ξαναβάζετε το κρέας στη γάστρα χωρίς καπάκι και ψήνετε για 30' ακόμα στους 200° C να ροδοκοκκινίσει!

Για τη σάλτσα του ψητού, βάζετε το κατσαρολάκι με το ζουμί σε μέτρια φωτιά και ρίχνετε 1 κουταλιά της σούπας κορν-φλαουρ (διαλυμένη σε λίγο νερό). Ανακατεύετε μέχρι να δέσει ελαφρώς η σάλτσα. Αλατοπιπερώνετε αν χρειαστεί. Σερβίρετε το κρέας κομμένο σε ροδέλες με τις πατάτες και περιχύνετε την σάλτσα του. Γαρνίρετε με την ψητή πιπεριά

Σημειώσεις

*Για να μαρινάρετε το κρέας το βάζετε σε μία λεκάνη με νερό (να το καλύπτει), με μια κουταλιά της σούπας ξίδι και 2 κουταλιές της σούπας χοντρό αλάτι και το αφήνετε στο ψυγείο.

Συνταγή για αγριογούρουνο κρασάτο

Για κρασί και για παρέα το ιδιαίτερο αυτό άκρως χειμωνιάτικο πιάτο, αν επιλέξετε να το φτιάξετε, θυμηθείτε να το ξεκινήσετε νωρίς. Το κρέας του αγριογούρουνου καλό θα είναι να μείνει 24 ωρες στη μαρινάδα για να μαλακώσει και να χάσει την έντονη οσμή.

Υλικά Συνταγής

1.800 γρ. αγριογούρουνο ψαχνό, κομμένο σε μερίδες ή μπουκιές

2 μέτρια κρεμμύδια τριμμένα

2 γαρίφαλα,1 ξυλάκι κανέλα, μερικοί κόκκοι μπαχάρι και πιπέρι

2 φύλλα δάφνης

500 ml κόκκινο κρασί

200 γρ. μανιτάρια ψιλοκομμένα

1 κουταλιά σούπας κορν φλάουρ ή αλεύρι

1 ρόδι (το χυμό του)

αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

½ φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Βράζετε το κρασί μαζί με τα κρεμμύδια, τους κόκκους του μπαχαριού, του πιπεριού, τη δάφνη και τα κανελογαρίφαλα για 4’-5’. Αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέτετε το μισό ελαιόλαδο μόλις κρυώσει λίγο το μείγμα.

Βάζετε μέσα στο μείγμα του κρασιού τα κομμάτια του αγριογούρουνου και τα αφήνετε να μαριναριστούν ένα 24ωρο στο ψυγείο. Κατόπιν τα βγάζετε από τη μαρινάτα, το στραγγίζετε και το στεγνώνετε καλά.

Πασπαλίζετε το κρέας με κορν φλάουρ ή αλεύρι. Ζεσταίνετε σε βαθιά κατσαρόλα το υπόλοιπο λάδι και ροδίζετε το κρέας.

Προσθέτετε τα μανιτάρια και τα σοτάρετε και αυτά. Αφαιρείτε τη δάφνη και σβήνετε με τη μαρινάτα το φαγητό. Μαγειρεύετε σε μέτρια φωτιά για 1 ώρα γυρίζοντας συχνά το κρέας. Συμπληρώνετε νερό αν χρειαστεί.

Προσθέτετε κατόπιν το χυμό από τo ρόδι και συνεχίζετε το μαγείρεμα μέχρι η σάλτσα να δέσει και να εξατμισθούν τα υγρά του φαγητού.

Συνταγή για χοιρινό κότσι στη λαδόκολλα

Γεύση που σου παίρνε τα μυαλά. Τραγανή πετσούλα ζουμερό κρέας σε ένα πιάτο άκρως μερακλίδικο, της γιορτής και των ειδικών περιστάσεων, που σηκώνει κρασί.

Εκτέλεση

Τοποθετείτε τα κότσια από χοιρινό σε ένα ταψί. Ανακατεύετε το μοσχοκάρυδο με τη μουστάρδα, την πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι. Αλείφετε με το μείγμα αυτό τα κότσια γύρω γύρω με τα χέρια σας.

Τα τοποθετείτε μέσα στο ταψί και σκορπίζετε γύρω γύρω τις πατατούλες και τα κρεμμύδια. Αλατοπιπερώνετε τις πατάτες και τα κρεμμύδια, πασπαλίζετε με το σκόρδο και περιχύνετε με το λάδι. Σκεπάζετε με λαδόκολλα καλά κλείνοντας περιμετρικά το φαγητό.

Ψήνετε τα κότσια σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°- 200° C για 2 ώρες περίπου, χωρίς να τα ξεσκεπάσετε. Μόλις αρχίσει το κρέας να ξεκολλάει από το κόκαλο, είναι έτοιμα.

Ξεσκεπάζετε προσεκτικά, αφήνετε να ροδίσουν και τα σερβίρετε ζεστά με τις πατάτες, τα κρεμμύδια και τη σάλτσα τους.

Tip Για πιο γιορτινή γαρνιτούρα μπορείτε να προσθέσετε κυδώνια, ξινόμηλα ή γλυκοπατάτες.

Συνταγή γλάσου με πορτοκάλι για ψητό χοιρινό

Το πορτοκάλι ταιριάζει έξοχα με το χοιρινό και ο συνδυασμός τους είναι συνηθισμένος και στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Λουκάνικα, παστά και σύγλινο παρασκευάζονται συχνά με προσθήκη πορτοκαλόφλουδας. Το πορτοκάλι χαρίζει στο χοιρινό φούρνου μια ξεχωριστή, χειμωνιάτικη και γιορτινή γεύση. Δεν χρειάζεται να ψήνει κανείς οπωσδήποτε ένα ολόκληρο μπούτι για να δοκιμάσει να προσθέσει μια πινελιά πορτοκαλιού στο φαγητό. Ακόμη και οι χοιρινές μπριζόλες μεταμορφώνονται με λίγη πορτοκαλένια σάλτσα. Για να γλασάρετε ολόκληρο μπούτι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμη και μαρμελάδα πορτοκάλι στην οποία έχετε προσθέσει χυμό πορτοκάλι, λίγο ξίδι βαλσαμικό ή μουστάρδα και έχετε ζεστάνει σε κατσαρολάκι.

Υλικά Συνταγής

1 φλιτζάνι χυμός πορτοκαλιού

1/4 φλιτζανιού καστανή ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα Dijon

1/3 φλιτζανιού νερό

1 κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ

Εκτέλεση

Σε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά, ανακατεύετε το χυμό πορτοκαλιού, τη ζάχαρη και τη μουστάρδα.

Διαλύετε στο νερό το κορν φλάουρ. Το ρίχνετε στο κατσαρολάκι με το μείγμα του χυμού πορτοκαλιού.

Μαγειρεύετε για 2'-3' μέχρι να να αρχίσει να βράζει. Κατεβάζετε από τη φωτιά και αλείφετε το χοιρινό μετά την πρώτη ώρα ψησίματος.

Σημειώσεις

Ένα μέρος του μείγματος μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως συνοδευτική σαλτσα αναμειγνύοντάς το με λίγους από τους χυμούς του κρέατος που θα βγουν στο ταψί μόλις ψηθεί.

icookgreek.gr