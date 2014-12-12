Συνελήφθη, προχθές το βράδυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, βάρους 4,8 γραμμαρίων