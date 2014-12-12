Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, ένας άνδρας, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 φιαλίδια σπρέι πιπεριού, ενώ επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι (στιλέτο).