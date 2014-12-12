Χειροπέδες για κατοχή στιλέτου και σπρέι πιπεριού
Αστυνομικά | 27 Αυγ 2025, 11:58
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, ένας άνδρας, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 φιαλίδια σπρέι πιπεριού, ενώ επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι (στιλέτο).
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.