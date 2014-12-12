Συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.)Τρικάλων, ένας άνδρας, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 0,6 γραμμαρίων.