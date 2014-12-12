Χειροπέδες για κατοχή κοκαΐνης στα Τρίκαλα
Αστυνομικά | 25 Σεπ 2025, 10:55
Συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.)Τρικάλων, ένας άνδρας, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 0,6 γραμμαρίων.
