Mε τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του, το απόγευμα της Τετάρτης, ένας 50χρονος στη Χάλκη Λάρισας.

Εχοντας ανεβεί σε δένδρο και εκτελώντας εργασίες με το αλυσοπρίονο, έχασε τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Το κόψιμο ήταν στο μηριαίο νεύρο και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ ο άνδρας δυστυχώς κατέληξε.

kosmoslarissa.gr