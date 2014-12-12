Φωτιά σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Πύλη | 25 Αυγ 2025, 17:50
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων.
Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
