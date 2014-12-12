Φαρκαδόνα: Πανηγυρικό κλίμα στην παράταξη Αγναντή από τη μαζική παρουσία υποψηφίων στο συνδυασμό ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Φαρκαδόνα | 01 Σεπ 2023, 00:15
Συνδυασμό νίκης που «δένει» την επανεκλογή στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου κατέθεσε ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Σπύρος Αγναντής μέσα σε πανηγυρικό κλίμα μεταξύ φίλων και συνεργατών του.
Ο Συνδυασμός «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Φαρκαδόνας, Σπύρο Αγναντή κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη (31/08) τη λίστα των 185 υποψήφιων δημοτικών και τοπικών συμβούλων, οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών του Δήμου Φαρκαδόνας, στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Σπύρος Αγναντής ανέφερε ότι: «Αισθάνομαι πραγματικά ικανοποιημένος και συγκινημένος που καταρτίσαμε και παρουσιάζουμε ένα συνδυασμό στον οποίο συμμετέχουν εκλεκτοί συνδημότες. Άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν κάθε έναν από εμάς στον Δήμο Φαρκαδόνας. Συνδημότες με εμπιστοσύνη στις ιδέες και αξίες του συνδυασμού μας και προπάντων όρεξη για δουλειά για να συνεχίσουμε το ίδιο αποφασιστικά να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία.
Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα και εντιμότητα τον αγώνα μας μέχρι τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου για να φτάσει σε κάθε χωριό, σε κάθε γωνιά του Δήμου μας το μήνυμα της ΝΙΚΗΣ».
Ακολουθούν τα ονόματα των 185 υποψηφίων του Συνδυασμού "ΝΕΑ ΠΝΟΗ"
1 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
2 ΑΓΝΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
8 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
9 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
10 ΑΜΒΡΑΖΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
11 ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
12 ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
13 ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
14 ΒΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
15 ΒΙΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
16 ΒΛΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
17 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
18 ΒΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
19 ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
20 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
22 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
23 ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
24 ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
25 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
26 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
27 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΕΡΒΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
28 ΓΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
29 ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
30 ΓΚΑΓΚΑ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
31 ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
32 ΓΚΟΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
33 ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
34 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
35 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
36 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
37 ΔΙΒΑΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
38 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
39 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
40 ΖΑΜΠΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
41 ΖΑΝΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
42 ΖΙΩΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
43 ΖΙΩΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
44 ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
45 ΖΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
46 ΖΩΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
47 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
48 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
49 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
50 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
51 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΡΒΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
52 ΙΑΚΩΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
53 ΚΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
54 ΚΑΚΑΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΙΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
55 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
56 ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
57 ΚΑΜΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
58 ΚΑΜΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
59 ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΜΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
60 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
61 ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
62 ΚΑΡΚΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
63 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
64 ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
65 ΚΑΤΣΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
66 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΕΡΒΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
67 ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
68 ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
69 ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
70 ΚΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
71 ΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
72 ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
73 ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
74 ΚΟΥΚΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
75 ΚΟΥΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
76 ΚΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
77 ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
78 ΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
79 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
80 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
81 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
82 ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
83 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
84 ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
85 ΛΕΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
86 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΑΡΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
87 ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
88 ΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
89 ΛΟΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
90 ΛΟΥΚΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
91 ΜΑΓΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
92 ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΜΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
93 ΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
94 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
95 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
96 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
97 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
98 ΜΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
99 ΜΑΝΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
100 ΜΑΝΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
101 ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
102 ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
103 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
104 ΜΟΥΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
105 ΜΟΥΡΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
106 ΜΟΥΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
107 ΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
108 ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
109 ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
110 ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
111 ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
112 ΜΠΛΕΤΣΑ ΜΥΓΔΑΛΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
113 ΜΠΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
114 ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
115 ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
116 ΝΙΚΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
117 ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
118 ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
119 ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
120 ΝΤΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
121 ΞΑΝΘΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
122 ΞΑΝΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
123 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
124 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΡΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
125 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
126 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
127 ΠΑΘΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
128 ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
129 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
130 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
131 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
132 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
133 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
134 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
135 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
136 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
137 ΠΑΣΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
138 ΠΑΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
139 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
140 ΠΛΑΚΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
141 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
142 ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΒΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
143 ΡΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
144 ΡΕΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
145 ΡΙΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
146 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
147 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
148 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
149 ΣΔΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
150 ΣΙΑΝΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
151 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
152 ΣΙΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
153 ΣΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
154 ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
155 ΣΤΑΜΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
156 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
157 ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
158 ΣΤΑΜΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
159 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
160 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
161 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΙΟΣ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
162 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
163 ΣΦΥΡΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
164 ΣΧΟΙΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
165 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
166 ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
167 ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
168 ΤΖΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
169 ΤΖΙΟΝΤΖΙΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
170 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
171 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
172 ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
173 ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
174 ΤΣΙΑΚΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΡΒΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
175 ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
176 ΤΣΙΝΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
177 ΤΣΙΟΛΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
178 ΤΣΙΟΛΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
179 ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΣΕΡΒΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
180 ΤΣΙΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΟΜΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
181 ΧΑΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
182 ΧΑΛΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
183 ΧΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
184 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
185 ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ