Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρόφυλλο
Πύλη | 25 Αυγ 2025, 20:05
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Μυρόφυλλου.
Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, η φωτιά περιορίστηκε ενώ συνέδραμαν και επίγειες δυνάμεις από τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Πύλης και Αθαμάνιου Άρτας.
Η φωτιά οροθετήθηκε ενώ για τα ακριβή αίτια το προανακριτικό έργο θα αναλάβει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλης.
trikalaenimerosi.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.