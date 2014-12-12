Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Μυρόφυλλου.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, η φωτιά περιορίστηκε ενώ συνέδραμαν και επίγειες δυνάμεις από τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Πύλης και Αθαμάνιου Άρτας.

Η φωτιά οροθετήθηκε ενώ για τα ακριβή αίτια το προανακριτικό έργο θα αναλάβει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλης.

