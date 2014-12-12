Περιστατικό οργανωμένης κοπάνας υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας σημειώθηκε στον Δήμο Τρικκαίων.

Ο λεγάμενος εγκατέλειψε την υπηρεσία του για επτά ολόκληρες ημέρες χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Η υπηρεσία τον τιμώρησε τελικά με μια περικοπή μισθού για τις ημέρες που έλειψε. Σε άλλες εποχές θα μπορούσε και να τις πληρωθεί κι όλας, ενώ αν βένβαι εργαζόταν οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα η πράξη του θα ήταν αδιανόητη και η απομάκρυνσή του αυτονόητη.

Βλέπετε η κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων υπαλλήλων είναι κομμένη και ραμένη στα μέτρα και των κοπανατζήδων ...

Χ.Ψ. trikalaenimerosi.gr