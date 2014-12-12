Τυχερό πεντάρι στη Λάρισα - Κερδίζει 100.000 ευρώ
Λάρισα | 01 Σεπ 2025, 20:06
Τουλάχιστον €2.000.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης 02/09/2025 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή διαλογή της 2956ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.
Επίσης, δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.
Το ένα εξ' αυτών παίχτηκε στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νεάπολης (Πετροπούλου 1) με δελτίο αξίας 5 ευρώ και κερδίζει 100.000 ευρώ.
Β.Μ. kosmoslarissa.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.