Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Με συνεντεύξεις του, στον RealFm και τους δημοσιογράφους, Νίκο Ρογκάκο και Κασσιανή Βραχά στο MAXFM και τον Αλέξανδρο Κογκόλη, ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες δεν έχουν λόγο ανησυχίας για τις ενισχύσεις, έστειλε μήνυμα πως «τα λεφτά πίσω θα τα πάρουμε» απ’ όσους έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα στάθηκε στις αποζημιώσεις για την ευλογιά και στις δαπάνες για τις ζωοτροφές, τονίζοντας ότι είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη.

Ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι οι καθυστερήσεις σε ορισμένες πληρωμές σχετίζονται με την προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Για να εξυγιάνουμε τον Οργανισμό πρέπει να γίνουν διαδικασίες που στο παρελθόν δεν γίνονταν. Δεν θα υπάρξει εμπλοκή στη ροή των ενισχύσεων από την Ευρώπη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να πληρώνει -μετά τους απαραίτητους ελέγχους- ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους ο Κώστας Τσιάρας υπενθύμισε ότι εδώ και δύο μήνες λειτουργεί ειδική ομάδα με τη συμμετοχή της οικονομικής αστυνομίας και της ΑΑΔΕ, έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία, γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και δεκάδες περιπτώσεις έχουν ήδη παραπεμφθεί στον εισαγγελέα. Δήλωσε μάλιστα ότι «κάθε φορά που προκύπτει κάτι καινούργιο, μένω έκπληκτος με τον τρόπο που κάποιοι μετέρχονταν για να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις», επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα βρίσκεται σε ένα σύστημα «που υποτίθεται πως διασφάλιζε τη νομιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα επέτρεπε σε επιτήδειους να παίρνουν χρήματα που δεν δικαιούνταν».

Στο ζήτημα των ζωονόσων εξήγησε ότι τα μέτρα δεν αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά ορίζονται από την Ε.Ε.: «Σε ό,τι αφορά τις ζωονόσους που μπορούν να πλήξουν συνολικά το ζωικό κεφάλαιο μιας χώρας υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Όπως και για την πανώλη, έτσι και για την ευλογιά, εφόσον υπάρξει έστω και ένα κρούσμα σε κοπάδι, η οδηγία προβλέπει ότι θανατώνονται όλα τα ζώα». Αναγνώρισε ότι αυτό είναι «ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον κτηνοτρόφο», διευκρίνισε όμως ότι η εφαρμογή των μέτρων γίνεται μέσω των Περιφερειών, με το Υπουργείο να δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές.

Για τις αποζημιώσεις στην ευλογιά, σημείωσε ότι «η αποζημίωση που δίνουμε ανά θανατωθέν ζώο είναι 250 ευρώ για τα καθαρόαιμα και 220 ευρώ για τα υπόλοιπα, που είναι και η συντριπτική πλειονότητα. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνονται αποζημιώσεις σε αυτό το ύψος. Πρόκειται για μια πραγματική οικονομική ανάσα για τους κτηνοτρόφους». Εξήγησε πάντως ότι το τελικό ύψος των αποζημιώσεων εξαρτάται από την πλήρη καταγραφή: «Άλλο να μιλάμε για 500 κι άλλο για 1.500 ζώα. Γι’ αυτό χρειάζεται πρώτα να ηρεμήσει η κατάσταση».

Για τις ζωοτροφές ανέφερε ότι «έχουν εγκριθεί 63 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών για τα ζώα που βρέθηκαν σε εγκλεισμό ή θανατώθηκαν μετά από ένα χρονικό διάστημα. Είναι γενναία χρηματοδότηση, με κλιμάκωση από 6 έως 14 ευρώ το ζώο, ανάλογα με τη διάρκεια του εγκλεισμού». Παράλληλα επισήμανε ότι τα χρήματα αυτά αφορούν μέχρι και τον Ιούνιο.

Τέλος, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα: «Οι Έλληνες πολίτες θυμούνται πολύ καλά τι ζήσαμε την περίοδο 2015–2019. Η χώρα ήταν παρίας της Ε.Ε., οι τράπεζες κλειστές. Οποιαδήποτε σύγκριση με το σήμερα δείχνει μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Το 2025 η Ελλάδα έχει μπει σε ρυθμό ανάπτυξης και οικονομικής εξυγίανσης, έχει ρόλο στην Ευρώπη και στον κόσμο, θωρακίζει την άμυνά της και αντιμετωπίζει προκλήσεις». Όπως παραδέχθηκε, «υπάρχει πάντα μια κόπωση στην κοινωνία», αλλά, όπως είπε, «οι πολίτες έχουν ωριμάσει, μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν».