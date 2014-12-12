Τροχαίο με εγκατάλειψη δικυκλιστή - Συνελήφθη ο οδηγός ΙΧ
Αστυνομικά | 09 Σεπ 2025, 12:20
Ενας οδηγός ΙΧ συνελήφθη στα Τρίκαλα, για εγκατάλειψη δικυκλιστή, μετά από τροχαίο ατύχημα.
Η ανακοίνωση:
"Χθες (08-09-2025) το απόγευμα στα Τρίκαλα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε άλλος ημεδαπός άνδρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου (οδηγού δικύκλου), ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Ο οδηγός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια και συμπαράσταση, ωστόσο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.)Τρικάλων και συνελήφθη."
