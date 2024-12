Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Απόστολος Κανταρτζής μαζί με τον Καθηγητή Γεώργιο Τσαντόπουλο συμμετείχαν στην ημερίδα «Στρατός Ξηράς και Κλιματική Αλλαγή» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2024 στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων Αθηνών.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Γενικού Επιτελείου Στρατού, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η επιμόρφωση και ενημέρωση των συμμετεχόντων για θέματα, που σχετίζονται με τις επιπτώσεις, τις προκλήσεις και τις λύσεις που αφορούν στην κλιματική αλλαγή με επιστημονικά δεδομένα και εξελίξεις, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και τις καινοτομίες και νέες τεχνολογίες.

Κατά την έναρξη της Ημερίδας, απεύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, ενώ ακολούθησαν ομιλίες μεταξύ άλλων των κυρίων Τσαντόπουλου Γεωργίου και Κανταρτζή Αποστόλου.

Το θέμα της εισήγησής τους ήταν «Προτάσεις Έργων για Βελτίωση της Μεταπυρικής Κατάστασης Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων», όπου παρουσιάστηκαν τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες, οι οποίες αναμένεται να αναδιαρθρώσουν τον τρόπο που σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα δασοτεχνικά έργα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Ο Απόστολος Κανταρτζής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα, εργάζεται στον τομέα Δασικής Οδοποιίας και Δασοτεχνικών έργων με κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα στους δρόμους χαμηλού όγκου (LVRs), που καλύπτουν όλο το φάσμα της μηχανικής δασικών μεταφορών - σχεδιασμός, διερεύνηση διαδρομών, γεωμετρικός σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση δρόμων, μείωση της τρωτότητας των δρόμων σε φυσικές καταστροφές κ.ο.κ.

Επιπλέον, η έρευνά του επικεντρώνεται στον έλεγχο της αποστράγγισης των δρόμων χαμηλού κυκλοφοριακού φόρτου, την αποκατάσταση και βελτίωση, την αποστράγγιση, τις κατασκευές, και τις λειτουργίες συντήρησης. Έχειδημοσιεύσειεργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, όπως: «Land», «International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics», «Forestry», «Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration», «International Journal of Engineering Research and Development», «Energies» κ.λπ. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα.

Αξίζει να τονιστεί πως η ημερίδα που διοργάνωσε το ΓΕΣ, πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έγινε με πρωτοβουλία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη και του Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή Γιώργου Τσαντόπουλου, τόσο για την αποκατάσταση των στρατοπέδων του Έβρου καθώς και για την εξειδίκευση Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, όπου ένας από τους εκπαιδευτές που θα οδηγήσουν ακαδημαϊκά τα στελέχη του ΣΞ, στη νέα εποχή της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της θα είναι και ο Καθηγητής Απόστολος Κανταρτζής.

Ηλίας Προύφας